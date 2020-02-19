Алсу призналась в покупке голосов в шоу «Голос. Дети». В победе её дочери могли участвовать боты из Ленобласти

Певица Алсу призналась, что покупала голоса в пользу своей дочери, и участницы шоу «Голос. Дети», Микеллы Абрамовой. Об этом певица рассказала в интервью Ксении Собчак.

«Я признаюсь: да, я покупала голоса. Я покупала голоса в том количестве, которое приветствовалось и разрешалось правилами Первого канала», — отметила Алсу.

Певица назвала шоу «Голос. Дети» аукционом, так как голосование за участников невозможно без денежных вложений. По правилам конкурса, с одного телефона можно отправить максимум 20 сообщений, однако у Алсу есть два номера, поэтому она отправила 40 голосов за свою дочь.

По данным Group-IB, в финале шоу «Голос. Дети» за Микеллу Абрамову отдавали по 300 голосов в секунду, скорость голосования за её соперников была почти втрое ниже. Звонки совершались с номеров из Башкортостана и Ленинградской области.



