В Петербурге следствие отпустило шестерых полицейских, обвиненных в получении взятки более чем в 7,5 млн рублей

Шесть фигурантов уголовного дела о полицейском покровительстве незаконной торговле в Центральном районе освобождены под подписку о невыезде. В СИЗО следствие хочет отправить их бывшего начальника.

Сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы Центрального района и их бывшему командиру предъявили обвинение в получении особо крупной взятки в размере 7,6 миллионов рублей, сообщает 19 февраля пресс-служба ГСУ СК Петербурга.

«По версии следствия, обвиняемые получили от индивидуального предпринимателя деньги в качестве взятки за общее покровительство и не привлечение его к административной ответственности», – говорится в релизе ведомства.

Патрульных отпустили под подписку. Их экс-шеф, занимавший должность заместителя командира отдельного батальона ППСП УМВД Центрального района, задержан, в суд следствие обратится с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.



