«Опасный коктейль». На теле блогерши Мишель не нашли причин смерти, зато обнаружили их внутри

Эксперты поставили крест на первоначальной версии о гибели блогерши Мишель Михаэлис. Следов асфиксии, то есть удушения, на теле девушки не нашли.

Как стало известно «Фонтанке» 19 февраля, в деле о смерти 20-летней Мишель Михаэлис случился поворот на 180 градусов. Ранее следствие придерживалось версии, изложенной явившейся добровольно знакомой девушки и ее парня Алеся Завтракова. «Фонтанка» писала о том, что девушка, якобы со слов Алеся, сообщила о гибели блогерши во время экстремального секса с удушением. После чего парень, заручившись помощью общей подруги, вывез тело в лес и попытался сжечь. На следующий день Завтраков свел счеты с жизнью.

Стоит отметить, что после публикации на «Фонтанку» стали писать люди, уверявшие, что пара неоднократно в январе писала о желании уйти из жизни, и что случившееся не имеет отношения к экстремальному сексу вообще.

Как бы то ни было, пока у специалистов есть данные о том, что в теле погибшей найден коктейль из веществ, которые используются для наркоза , а также пользуются большим спросом среди людей, любящих искривленную реальность. Стало ли именно это причиной смерти или же имело место сочетание наркотиков и некрепкого здоровья, еще предстоит выяснить экспертам.



