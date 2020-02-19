Благотворительный турнир, съемки фильма и праздник перекроют движение в Петербурге

В конце этой и начале следующей недели изменения в схему движения транспорта в Петербурге внесут несколько мероприятий. Благотворительный спортивный турнир и съемки фильма потеснят автомобилистов в центре города, а празднование 23 февраля – в Пушкине.

Как сообщает 19 февраля пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, 22 февраля ГУ МЧС по Петербургу проведет благотворительный турнир по мини-футболу в честь памяти сотрудников пожарной охраны, погибших при исполнении служебного долга. В связи с этим с 7:00 до 17:00 будет закрыто движение по Итальянской улице от Садовой улицы до Манежной площади, по Манежной площади и Кленовой улице вдоль дома 4. Кроме того, на Манежной площади и Кленовой улице вдоль дома 4 запретят остановку.

Из-за съемок ООО «Даггер Филм» художественного фильма «Аманат» с 11:00 24 февраля до 7:00 25 февраля будет перекрыто движение по Биржевому проезду от Тифлисского переулка до Менделеевской линии и по Менделеевской линии от Тифлисской улицы до Биржевого проезда. С 10:00 23 февраля до 7:00 25 февраля по этим адресам также будет запрещена остановка.





Историческая драма «Аманат» расскажет историю любви Джамалуддина, сына имама Дагестана и Чечни Шамиля, который еще мальчиком был выдан в качестве залога и гаранта преданности русскому правительству, и Елизаветы Олениной. Режиссером выступит Антон Сиверс. Среди его работ фильмы «Качели» и «Василиса» и сериалы «Улицы разбитых фонарей 3» и «Охота на Золушку».

В воскресенье, 23 февраля, администрация Пушкинского района проведет торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества. В связи с этим с 8:00 до 16:00 будет закрыто движение транспорта по Магазейной и Московской улицам на участках от Оранжерейной улицы до Леонтьевской улицы.