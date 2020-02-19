В Сети сообщили, что «Мосгортранс» требует от водителей вызывать полицию для «лиц китайской национальности». В компании говорят о фейке

Работникам «Мосгортранса» могли разослать указания о вызове полицейских при виде граждан Китая. Электронное письмо с такими требованиями за подписью заместителя директора Единого диспетчерского центра Василия Уварова появилось в блоге урбаниста Ильи Варламова 19 февраля. В компании подлинность данных опровергают и говорят, что это всё фейк.

Вместе со снимком распоряжения, якобы отправленного с официальной почты «Мосгортранса», блогер выложил фотографию, на которой видно, что фраза «при обнаружении лиц китайской национальности сообщить диспетчерам» в среду начала отображаться на личных экранах водителей. Как следует из текста, по указанному сотрудниками адресу должен тут же прибыть наряд полиции. Правила касаются автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов. Что будет происходить с подозрительными пассажирами после, при этом не сообщается. Слово «коронавирус» в теме электронного письма напечатано с орфографической ошибкой.

После распространения новости по Сети на неё отреагировал сам перевозчик. В ответ на пост одного из пользователей о том, что происходящее – это расизм, в «Мосгортрансе» заявили, что картинки не настоящие, а попросту «фейк». Делиться подробностями представители столичной компании при этом не стали.

В начале февраля полиция Москвы задержала и отправила в СИЗО подозреваемого в имитации «коронавирусного припадка». Розыгрыш, во время которого молодой человек упал на пол и стал биться под крики своих знакомых, вызвал панику в московском метро. Люди не стали помогать «больному» пневмонией нового типа, а в ужасе выбегали на платформу.



