Финский залив обкусал Лисий Нос. Городской пляж разрушает зима и Водный кодекс

Обновленный пляж в Приморском районе не выдержал зимнего шторма. Судя по тому, что город не может поделить Финский залив с федералами, пора заводить постоянную строчку в бюджете на ремонт.

Пляж «Морские Дубки» в Лисьем Носу как сглазили. 17 февраля в Петербурге объявили оранжевый уровень погодной опасности и закрыли дамбу. Ветер валил дервья десятками, а дождь затапливал парковки и торгово-развлекательные комплексы — в том числе, в Приморском районе. Когда прояснилось — оказалось, что стихия не пожалела и новенький пляж, разбив деревянный настил на береговой линии. Ученым только вежливость не позволяет сказать: «я же говорил».

«Морские Дубки» открыли осенью после реконструкции — с тех пор пляж обосновался в новостных лентах в карикатурном контексте: в группе «Сестрорецкий актив» выложили рецензию, и рассказали о полупрозрачных и приподнятых раздевалках, в которых относительно не краснея может сменить наряд только баскетболист. Впрочем, это единственная привилегия для представителей этого вида спорта: установленные здесь же баскетбольные щиты, вкопали прямо в песок. Администрация Приморского района на критику реагировала спокойно: раздевалки обещали поменять, а тем, кто смотрит дареным кольцам в зубы, сообщили, что щиты для пляжного баскетбола вообще поставили бонусом.

Обновлением «Морских Дубков» по контракту с администрацией Приморского района занималось ООО УК «Возрождение Торговый дом», часть холдинга Игоря Букато. Осенью 2019 года было закрыто 2 контракта: на ландшафтные и берегоукрепительные работы за 39 млн рублей и на благоустройство за 17 млн. В конкурсной документации много интересного: к примеру, есть расчет цены для пресловутых пляжных кабинок и баскетбольных щитов (36 и 32 тысячи соответственно), а также для солнечных часов за 350 тысяч и спасательного линя с актуальным названием «Конец Александрова». Техзадание между строк рассказывает о расставании с эпохой: там значатся такие пункты как демонтаж «грибка металлического» и бетонной скамьи. Но принципиальнее часть с гарантийным сроком: он составляет 36 календарных месяцев с момента подписания акта приемки — то есть с ноября.

В приемной гендиректора компании Андрея Петрова корреспонденту ответили, что он уехал в районную администрацию — не трудно догадаться, зачем. На вопросы «Фонтанки» подрядчик отвечает предельно четко: нет, это не гарантийный случай, и нет — компания не должна будет прибираться три года после каждого шторма. Глава района Николай Цед, не дослушав вопрос, заявил, что комментариев не дает; в пресс-службе не смогли оперативно ответить, будет ли объявлен отдельный конкурс на ремонт.





«Компания «Возрождение» не занималась проектированием по этому объекту, – говорит подрядчик. – Мы работали по проекту, предоставленному заказчиком». Здесь тоже заминка: узнать имя проектировщика у района не удалось. В последние годы он заключал несколько контрактов на текущее содержание «Морских Дубков», и в 2016 году — на проект, но тогда речь шла именно о благоустройстве, а не об укреплении берега.

«Проблема залива известна, – говорит Александр Карпов, глава центра ЭКОМ. – Влияние зимних штормов усиливается из-за изменения климата. Залив не замерзает целиком, но образуются причудливые формы льда, которые в виде ледяного вала наносятся водой на берег. Масса льда огромна, как и разрушающая сила. Остановить это очень трудно, не то что деревянным брусом, там и бетон не справится, габионные структуры в данном случае тоже совершенно бессмысленны».

Что не бессмысленно — в принципе известно. Еще в 2016 году директор ГУП «Минерал» Николай Филиппов представил доклад, в котором рассказал, что на берегоукрепление Финского залива необходимо направить 2,5 млрд рублей, если мы не хотим потерять за десятилетие 3,5 тысячи гектаров пляжей. О том, что Лисий Нос в группе риска, наряду с Курортным районом, рассказывали специалисты петербургского института ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского: северный берег залива нещадно размывается штормами, покрывается валунами, уходит под воду. Главной причиной называли — не поверите — теплые зимы и экстремальные зимние штормы (когда же вспомнить об этом, если не в начале 2020 года). Береговые разрушения, по словам специалистов, в XX веке были зафиксированы раза четрые — и столько же на старте века наступившего (зимой 2006/07, 2011/12, 2013 и 2015 годов).

К слову, этот союз ученых недавно попал в еще один шторм, правда, административный. Николаю Филиппову пришлось уволиться из «Минерала», несмотря на заступничество сотрудников и коллег из ВСЕГЕИ: те утверждали, что многолетнего директора выживает из предприятия новое руководство комитета по природопользованию.

Однако еще до увольнения ГУП, институт и другие соисполнители успели разработать генеральную схему берегоукрепления — не только залива, но и других водных объектов на территории города. Нашлось там место и Приморскому району, а «Молодые Дубки» оказались в так называемом участке № 1 общей длиной под 3 км. «Участок в районе п. Лисий Нос планируется защитить путем создания искусственного пляжа в комплексе с пляжеудерживающими сооружениями в виде бун с поперечными волноломами, – говорится в документе. – Планируемая ширина пляжа в среднем 50 м при средней толщине отсыпки 2,0 м. Плановое положение пляжа примерно повторяет изгибы существующей береговой линии. Общая длина искусственного пляжа в пос. Лисий Нос составит около 2900 м».

Под буной имеется в виду каменное сооружение, заделанное в коренной берег и уходящее в море под прямым углом к линии прибоя. Гребень и откосы укрепляются укладкой крупного камня. Длина должна составлять примерно 100 метров, ширина гребня — 4,3 метра, а рсстояние между бунами от 300 до 720 м. «Выбран вариант берегозащиты с помощью бун с поперечными волноломами в головной части, – говорится в схеме. – Однако для надежной защиты искусственного пляжа в межбунных пространствах требуется устройство дополнительных вдольбереговых волноломов». Всего на данном участке в Лисьем Носу предлагалось поставить 6 Т-образных волноломов и 2Г-образных (как раз защищающих по обе стороны общественный пляж).

«Этого следовало ожидать, что берег разобьет, – говорит Николай Филиппов. – Все сделанные нами тогда расчеты так и лежат без движения, мы не смогли даже проектирование начать».

В комитете по природопользованию пояснили, в чем закавыка. Еще недавно субъекты Российской Федерации вообще не могли предотвращать негативное воздействие вод в отношении морских побережий; а в Водном кодексе так и вовсе не была учтена для таких случаев возможность строительства берегоукрепительных сооружений. Из-за этого море наступает на Петербург, а пляжи Курортного района теряют, к примеру, до 2 метров в год.

Смольный предложил ряд изменений в законодательство, однако не все они были учтены и на выходе получилось следующее: 26 статья Водного кодекса теперь, казалось бы, позволяет Петербургу бороться со стихией в Финском заливе. Однако двумя статьями ранее стоит барьер: по заливу проходит госграница, так что все полномочия — в центре. «Таким образом, проблемные вопросы предотвращения негативного воздействия вод не были сняты в полной мере», – задумчиво добавляют в ведомстве.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»