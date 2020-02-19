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Происшествия
19.02.2020 18:16
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Шведский снюс не доберется до прилавков Петербурга. Таможенники изъяли более тонны на складе на юге города

Крупную партию снюса нашли в одном из складских помещений на юге Петербурга, сообщает 19 февраля Северо-Западное таможенное управление.

Таможенники и сотрудники Роспотребнадзора насчитали 92 тысячи пачек сосательного табака, общий вес которого составил 1,2 тонны. Треть нелегальной продукции привезли из Швеции.

Снюс изъяли, нарушителям закона светит уголовное дело.

Шведский снюс не доберется до прилавков Петербурга. Таможенники изъяли более тонны на складе на юге города

Легально приобрести жевательный и сосательный табак (снюсы и насвай) в России нельзя с конца прошлого года. А 19 февраля в Петербурге, по результатам голосования депутатов Заксобрания, запретили продавать конфеты с никотином несовершеннолетним.


Справка:

Снюс – бестабачный никотиновый продукт. Выпускается в разных формах и применяется как жевательный табак. Бестабачный снюс появился в России после введения запрета на аналогичный продукт с содержанием табака. В Евросоюзе снюс с табаком запрещён везде, кроме Швеции. В этой стране с помощью табачной смеси борются с курением (она входит в топ 10 самых здоровых стран и лидирует среди стран по числу жителей, отказавшихся от этой вредной привычки).

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