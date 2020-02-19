Происшествия
Шведский снюс не доберется до прилавков Петербурга. Таможенники изъяли более тонны на складе на юге города
Крупную партию снюса нашли в одном из складских помещений на юге Петербурга, сообщает 19 февраля Северо-Западное таможенное управление.
Таможенники и сотрудники Роспотребнадзора насчитали 92 тысячи пачек сосательного табака, общий вес которого составил 1,2 тонны. Треть нелегальной продукции привезли из Швеции.
Снюс изъяли, нарушителям закона светит уголовное дело.
Легально приобрести жевательный и сосательный табак (снюсы и насвай) в России нельзя с конца прошлого года. А 19 февраля в Петербурге, по результатам голосования депутатов Заксобрания, запретили продавать конфеты с никотином несовершеннолетним.
Справка:
Снюс – бестабачный никотиновый продукт. Выпускается в разных формах и применяется как жевательный табак. Бестабачный снюс появился в России после введения запрета на аналогичный продукт с содержанием табака. В Евросоюзе снюс с табаком запрещён везде, кроме Швеции. В этой стране с помощью табачной смеси борются с курением (она входит в топ 10 самых здоровых стран и лидирует среди стран по числу жителей, отказавшихся от этой вредной привычки).