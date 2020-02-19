Шведский снюс не доберется до прилавков Петербурга. Таможенники изъяли более тонны на складе на юге города

Справка:

Снюс – бестабачный никотиновый продукт. Выпускается в разных формах и применяется как жевательный табак. Бестабачный снюс появился в России после введения запрета на аналогичный продукт с содержанием табака. В Евросоюзе снюс с табаком запрещён везде, кроме Швеции. В этой стране с помощью табачной смеси борются с курением (она входит в топ 10 самых здоровых стран и лидирует среди стран по числу жителей, отказавшихся от этой вредной привычки).