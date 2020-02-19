Обвиняемый по делу Голунова полицейский дал показания против своего начальника. Тот вину не признал

Экс-полицейский Денис Коновалов, который вместе с четырьмя другими своими бывшими сослуживцами проходит по делу о фальсификации доказательств против журналиста «Медузы» Ивана Голунова, признал свою вину и дал показания против своего начальника – Игоря Ляховца. Об этом 19 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Алексея Коврижкина.

По его словам, Коновалов признался во время очной ставки с Ляховцом, что получил от начальника приказ подкинуть Голунову наркотики. Ляховец себя виновным не считает и отвергает эту версию. Адвокат настаивает, что на его подзащитного Ляховца оказали давление, а сам он во время ареста заявил, что его преследование продиктовано политическим мотивом.

Басманный суд Москвы отправил под арест пятерых подозреваемых по делу Голунова 30 января – по обвинению в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Как считает следствие, сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под началом Игоря Ляховца подбросили Голунову запрещённые вещества.

Напомним, журналист был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков. Он сразу заявил, что их ему подбросили, а инцидент связал со своим расследованием о ритуальном бизнесе. Из-за масштабного общественного резонанса и акций в поддержку Ивана Голунова его отпустили в связи с непричастностью 11 июня. Генпрокуратура за незаконное уголовное преследование извиняться отказалась. Журналист жаловался на бездействие должностных лиц ведомства.



