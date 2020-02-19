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Общество
19.02.2020 17:00
Печать

В «Мужском государстве» секса нет. Россиянок пообещали «морально уничтожить» за порноклип солиста Rammstein

В Интернете разгорается скандал из-за провокационного видео Till the End фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна, которое из-за специфики содержания доступно только на специализированных сайтах «18+». Среди актрис опознали россиянок и даже петербурженок, на которых сейчас ополчились в Сети.

После выхода Till the End, в котором герой устраивает оргию со множеством девушек, личности актрис за несколько дней установили интернет-пользователи. Так, на ресурсе 2ch доступны два обсуждения, где содержатся ссылки на аккаунты всех участниц в социальных сетях. После свалившегося на них внимания некоторые девушки удалили свои аккаунты, а также дали комментарии в СМИ, заявив, что им «страшно». В telegram-каналах сообщили, что приверженцы радикального движения «Мужское государство» якобы призвали к расправе над россиянками на своих закрытых ресурсах.

Их лидер Владислав Поздняков прокомментировал ситуацию на своей странице во «ВКонтакте», подтвердив, что взаимодействовал с участницами видео. «С моей стороны не было публичных призывов к травле, – уточнил он, добавив при этом: – ...по крайней мере на открытых площадках». По его словам, «в принципе, правда» то, что он угрожал одной из участниц, однако не призывал к физической расправе. Свои голосовые сообщения ей он выложил в публичный доступ. В них он говорит, что «морально уничтожит» актрису, угрожая своими «широкими и объемными ресурсами».

Напомним, что Владислав Поздняков в 2018-м получил два года лишения свободы по делу о возбуждении ненависти к женщинам (часть 1 статьи 282 УК РФ), а в 2019-м четыре участника «Мужского государства» также довольствовались реальными сроками за подготовку нападений. Лидер группы скрылся за границей, а в марте 2019 года судимость с него сняли после частичной декриминализации 282-й статьи. Группа в закрытом режиме продолжает функционировать до сих пор.


 


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