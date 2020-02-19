Jaguar Land Rover показал странную новинку. Логотип компании на ней смотрится будто фотошоп

Британско-индийская компания Jaguar Land Rover представила необычный для себя концепт автономного городского электромобиля. Дело не только в том, что JLR известна своими премиальными седанами, спорткарами и люксовыми «вездеходами», а не городскими «шаттлами». Неожиданно то, что Project Vector очень напоминает сразу целый ряд аналогичных проектов.

Vector так же, как и многие другие «городские» концепты, представляет собой микроавтобус, передняя и задняя части которого практически идентичны. Низкий пол и широкие раздвижные двери призваны облегчить посадку и высадку пассажиров. Салон может трансформироваться для перевозки как пассажиров, так и грузов.

Правда, в отличии от аналогов, вроде GM Criuse Origin, изначально заточенных под полную автономность, у концепт JLR есть нормальный руль и другие органы управления. В пресс-релизе концепт осторожно называют «готовым к автономности», то есть, скорее всего, пока он рассчитан на управление человеком. Компания планирует начать тесты и, возможно, экспериментальную эксплуатацию на улицах Ковентри с 2021 года.





Коммерческая эксплуатация автономных шаттлов уже сейчас ведётся в ряде западных городов, например в Хельсинки, Вене, Лас-Вегасе. Все подобные транспортные средства конструктивно похожи, и Project Vector явно следует в том же русле. Стремление Jaguar Land Rover включиться в современные тренды понятно. Дела у компании идут не лучшим образом, и хозяин – индийский концерн «Тата» – уже подумывал о продаже или даже закрытии обоих брендов. Даже электрический Jaguar I-Pace, несмотря на положительные отзывы специалистов и покупателей, не смог стать мировым хитом или хотя бы вытащить компанию из финансовых трудностей. А тут еще и брексит подоспел.