Площадь Восстания «обвели красным»: по дороге раскидало 5 машин, троллейбусам не проехать

Массовая авария затруднила и без того сложную дорожную ситуацию в центре Петербурга. Площадь Восстания и прилегающие улицы окрасило красным, а Лиговский проспект оказался частично перекрыт.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на площади Восстания днем 19 февраля столкнулись пять легковых автомобилей. Одним из участников ДТП стало такси.

От удара автомобили «достаточно удачно разлетелись», и Лиговский проспект оказался перегорожен только частично в обоих направлениях, отмечают в группе. Однако из-за аварии троллейбусам не проехать в сторону Дворцовой площади.





По словам очевидца Павла, в столкновении пострадал пассажир такси. Его «увели в карету скорой помощи, держался за нос или челюсть».

Движение в районе площади Восстания сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», Невский проспект стоит в сторону площади с обеих сторон, на Лиговском особенно плотно со стороны улицы Некрасова, пробки также на улице Восстания, Гончарной и Суворовском проспекте.