«Некоторые ещё в агонии». Очевидцы сообщили о гибели ворон в Удельном парке

Погибших птиц заметили петербуржцы в Удельном парке 19 февраля. Об устрашающей картине очевидцы рассказали в социальных сетях.

На опубликованных снимках запечатлены три обездвиженные вороны. «Некоторые ещё в агонии. Возможно, стреляли из воздушки или тому подобного», — написали горожане.

В комитете по благоустройству Смольного подчеркнули, что в Петербурге нет программ по отстрелу птиц. Вероятно, к расстрелу причастен кто-то из прохожих.



