Происшествия
«Некоторые ещё в агонии». Очевидцы сообщили о гибели ворон в Удельном парке
Погибших птиц заметили петербуржцы в Удельном парке 19 февраля. Об устрашающей картине очевидцы рассказали в социальных сетях.
На опубликованных снимках запечатлены три обездвиженные вороны. «Некоторые ещё в агонии. Возможно, стреляли из воздушки или тому подобного», — написали горожане.
В комитете по благоустройству Смольного подчеркнули, что в Петербурге нет программ по отстрелу птиц. Вероятно, к расстрелу причастен кто-то из прохожих.