«Выход из сумки»: полюбуйтесь, как в Ленинградском зоопарке кенгурёнок знакомится с миром

Трогательный ролик показал Ленинградский зоопарк в своём Instagram 19 февраля. Маленький кенгурёнок начал выходить из маминой сумки, правда, ненадолго.

Молодую маму зовут Хлоя, малыш у неё родился предположительно в октябре, рассказали «Фонтанке» в зоопарке. Точную дату родов установить обычно сложно: кенгурята рождаются 2-сантиметровыми и незаметно переползают в сумку на животе у матери, откуда начинают показываться только через несколько недель. Пока на свет выходит только один малыш.

В Ленинградском зоопарке живёт семья кенгуру Беннетта: самки Дафна, Нимфа, Хлоя, самец Адам и их дети. Как сообщается на сайте организации, после заселения в новый вольер в 2016 году они почти сразу стали родителями и приносят потомство каждый год.



