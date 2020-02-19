Подавшуюся в бега молодую мать из Петербурга постановили принудительно вернуть в карантин Боткина

Невский районный суд за два часа решил судьбу 32-летней Анны Рыбаковой, которая 11 февраля сбежала после суток в карантине Боткина. Дома её ждали дети. Интересы Рыбаковой представлял адвокат по назначению. Дело рассматривалось 19 февраля в закрытом режиме.

Решением суда ей предписано вернуться в больницу минимум до 24 февраля, чтобы пройти все анализы. При этом сама Анна Рыбакова не явилась на заседание, и найти её пока не удается.

Как писала «Фонтанка», за дверью квартиры девушки у метро «Проспект Большевиков» тишина. Соседи предположили, что она могла вернуться с детьми на родину в Иркутскую область.

Напомним, что аналогичным образом Петроградский суд решил и ситуацию с первой сбежавшей — Аллой Ильиной. Ей было предписано вернуться до 19 февраля. Но анализы не пришли, и она остается в боксе на неопределенное время.



