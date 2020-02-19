Последние квартиры в VI квартале Golden City

Glorax Development

В VI квартале жилого комплекса Golden City, который компания Glorax Development возводит на намывных территориях Васильевского острова, в продаже осталось всего 14 квартир.

Минимальная стоимость двухкомнатной квартиры формата «евро» начинается от 6,95 млн рублей. Сейчас в доме можно приобрести большую угловую квартиру с двумя спальнями просторной гостиной, двумя санузлами или однокомнатный лот с гардеробной, лоджией и большой ванной. Квартиры сдаются в свободной планировке, поэтому любой вариант можно сделать максимально комфортным для себя. VI квартал Golden City находится в финальной стадии строительства, ключи владельцы недвижимости получат в этом году.

Golden City – это проект бизнес-класса, в рамках которого будет возведено шесть кварталов общей площадью более 450 000 кв. м. Квартирография жилого комплекса включает несколько десятков планировочных решений, в том числе двухуровневые квартиры и квартиры с террасами. Они имеют свободную планировку и панорамное остекление. Собственный благоустроенный двор с ландшафтным дизайном, коммерческая инфраструктура на первых этажах, подземный паркинг, дизайнерское оформление мест общего пользования – основные преимущества жилого комплекса на первой береговой линии Финского залива.

Справка о компании Glorax Development

ЖК Golden City – застройщик ООО «НТВО», проектная декларация на сайте http://goldencityspb.ru/documents