К Евро-2020 в Петербурге перекроют воздух. ФСБ приготовила список мер для усиления безопасности

ФСБ РФ обнародовала список мер безопасности, которые предполагается усилить с 3 июня по 13 июля 2020 года в Петербурге и Выборгском районе Ленобласти в связи с чемпионатом Европы по футболу. Проект соответствующего указа президента опубликован 19 февраля на сайте ведомства.

Для обеспечения этих мер создадут межведомственный оперативный штаб, в который войдут 17 человек. Будут установлены контролируемые и запретные зоны. В первые будут пускать после проверки прав доступа и досмотра, в последние – только при служебной и производственной необходимости.

Для проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетов, не связанных с проведением Евро-2020, в указанный период потребуется не только разрешение местной администрации, но и оперативного штаба. Деятельность опасных производств с 3 июня по 13 июля приостановят.

Также во время чемпионата запретят оборот оружия, в том числе спортивного, взрывчатых и ядовитых веществ, продавцов таковых ждут внеплановые проверки. Больницы обеспечат необходимым запасом лекарств.





Вместе с Минтрансом до 15 мая штаб определит зону ограничения воздушного пространства и акватории. Ближе к матчам водителей тоже предупредят об изменениях в движении в Петербурге и Ленобласти.

На определённых территориях запретят продажу и употребление алкоголя в стеклянной таре.