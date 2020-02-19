«Окровавленную женщину вынимают из машины». Читатели сообщают о драме на проспекте Науки

В Калининском районе Петербурга прохожие стали очевидцами неприятной сцены и вызвали полицию. Неизвестный мужчина, по их словам, доставал из салона машины женщину в крови.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 19 февраля у первой парадной 8-го дома по проспекту Науки остановился автомобиль «Шкода Рапид».

«Водитель, мужчина средних лет, вытащил окровавленную женщину. Она стонет и просит о помощи», – уточнили они.

«Фонтанка» установила личность водителя — 49-летнего петербуржца, долгое время работавшего частным охранником. На звонок Александр ответил.





«Господи помилуй, что вы говорите? Она жива, у нее просто лицо в кровь разбито. Я ее подобрал на улице и довез до дома», – сообщил он.

Во время разговора с Александром на заднем плане слышались женские голоса, они обсуждали некую ситуацию с любовницей.

На Науки приехали сотрудники полиции, подтвердили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области. Женщина находится в алкогольном опьянении, мужчина трезв. По предварительной информации, между ними случился конфликт по дороге. Обстоятельства, при которых женщина получила телесные повреждения, пока неизвестны. Также приехали врачи скорой. Они оказывают помощь пострадавшей.