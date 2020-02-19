«Не надо будет два раза проверять!» Лжеминёры поторопились со вторым кругом угроз петербургским судам и сэкономили время экстренным службам

Анонимные минёры выгнали на улицу полдесятка петербургских судов после обеда 19 февраля. Перечень «заминированных» учреждений традиционно подготовила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Первыми на выход отправились Петродворцовый, Приморский и Октябрьский суды. И хотя к 15 часам ситуация начала налаживаться, и сотрудники из Петродворцового и Октябрьского судов вернулись к работе, прерваться пришлось их коллегам из Смольнинского, Василеостровского, Петроградского, Красногвардейского судов. Как выяснилось, в череде эвакуаций, которые идут в городе с прошлого года, этот день может стать особенным: минёры впервые промахнулись.

«Василеостровский районный суд получил второе письмо о заминировании, хотя проверка после первого еще не закончилась. Не надо будет два раза проверять!» – торжественно объявили в объединённой пресс-службе судов Петербурга. Второе письмо также получил Петроградский районный суд.

Государственные учреждения и торговые центры в Петербурге и столице «минируют» ежедневно с 28 ноября 2019 года. Иногда сообщения об опасности носят исключительно формальный характер, а порой неизвестные переходят на лёгкий тон и шифруют в адресах рассылки предложения секса или фразы про «национальное агентство, публикующее ерунду».



