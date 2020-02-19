Пьяный, таранивший охранный «Логан» в Петергофе, получил условный срок

В Петербурге вынесли приговор водителю автомобиля, который осенью 2019 года сел за руль пьяным и протаранил машину охранного предприятия. В аварии серьезно пострадал пассажир.

Как сообщает 19 февраля объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд установил, что утром 22 сентября подсудимый сел за руль автомобиля ВАЗ-2114, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Около 5:52 на перекрестке Правленской улицы и Санкт-Петербургского проспекта в Петергофе он проехал на красный свет и столкнулся с автомобилем Renault Logan охранного предприятия «Нарвская застава».

В результате аварии пассажир, которого вез подсудимый, получил закрытую травму живота с разрывом селезёнки и внутрибрюшным кровотечением. Вред здоровью расценили как тяжкий. У водителя «Лады» на момент ДТП, как показала судебно-медицинская экспертиза, концентрация алкоголя в крови составляла около 2 промилле.





«В судебном заседании подсудимый виновным себя в содеянном признал полностью, чистосердечно раскаялся, осознал вину, принёс извинения, принял меры по заглаживанию вреда, причинённого потерпевшему, перечислив ему 50 000 рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Суд признал автомобилиста виновным по пункту «а» части 2 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД водителем в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 2,5 года лишения водительских прав. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего на сумму 300 000 рублей.