«Такой агрессии персонала я не ожидала». Ведущая «Ревизорро» ответила на обвинения в дебоше в арт-кафе «Бродячая собака»

Персонал кафе «Бродячая собака» в Петербурге обвинил съёмочную группу передачи «Ревизорро» в том, чего не было. Об этом заявила ведущая шоу Ксения Милас 19 февраля.

«Чего я не ожидала, так того, что мы в таком историческом месте столкнёмся с агрессией персонала. Нам всячески мешали проводить проверку, выключали свет. С нами никто не хотел разговаривать. Мы, как обычно, действовали в рамках закона, ничего не разрушали. Кухня осталась ровно в том виде, в каком она была», — отметила она.

Накануне персонал арт-кафе «Бродячая собака» на Итальянской улице рассказал о дебоше в заведении, который якобы устроила съёмочная группа передачи «Ревизорро». После визита телевизионщиков в кафе якобы подсчитывали убытки от разбитой посуды, а администратора увезли в больницу со следами побоев. Также представители кафе заявили, что визитёры сорвали творческий вечер актрисы Светланы Крючковой. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти «Фонтанке» накануне сообщали, что проводят проверку по факту инцидента.



