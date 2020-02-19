«Интерторг» объявлен банкротом. Ретейлер задолжал банку и поставщикам около 15 млрд рублей

ООО «ТД Интерторг», управлявшее сетями Spar и «Семья», признано банкротом, следует из решения арбитражного суда, опубликованного 19 февраля. В отношении компании введено конкурсное производство.

Признать ретейлера несостоятельным просили ООО «Хэппи Хоум Трейд» и ООО «Гарант», в качестве третьих лиц выступили региональные управления ФНС по Петербургу и Ленобласти, СРО «Ассоциация ведущих арбитражных управляющих "Достояние"» и Управление Росреестра по Ленинградской области.

ТД «Интерторг» – один из старейших и крупнейших продуктовых ретейлеров в Петербурге. Компания, созданная в 2003 году, по данным СПАРК, принадлежит зарегистрированной в Монако «Сосьете Сивиль Партикульер Интер Солюшнз» (99%) и Мушвигу Абдуллаеву (1%), который считается основным бенефициаром компании. В 2018 году выручка компании составила 73,9 млрд рублей.

В 2019 году у ретейлера не начались серьезные финансовые проблемы: общую задолженность компании перед поставщиками и банком участники рынка оценили в 15 млрд рублей. Так и не получив денег, контрагенты начали останавливать поставки. «Интерторгу» пришлось сократить количество магазинов. Ретейлер до последнего пытался исправить положение, в частности договориться со Сбербанком о реструктуризации кредита. В конце декабря 2019 года большинство торговых точек Spar и «Семья» закрылись. В начале 2020 года Сбербанк подал семь исков к самому «Интерторгу» на 8 млрд рублей и добился обеспечительных мер в виде ареста счетов и оставшегося в магазинах имущества ретейлера. Также кредитная организация подала иски к компаниям, аффилированным с владельцами ретейлера, и наложила арест на их активы.



