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Авто
19.02.2020 15:35
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ГИБДД хочет рассылать водителям СМС об очагах аварий

ГИБДД России разработала электронную карту очагов ДТП. В открытом доступе её пока нет, но в будущем эту информацию планируется доводить до сведения автомобилистов через Интернет и даже, возможно, с помощью СМС. Об этом замглавы ГИБДД Олег Понарьин рассказал в эфире радиостанции «Милицейская волна», передают 19 февраля ТАСС и РИА Новости.

«Мы в рамках проекта по созданию «профилактической информационно-аналитической системы» разработали автоматизированную обработку данных о ДТП. Теперь мы видим на электронной карте очаги ДТП», – говорит Понарьин.

Анализ мест концентрации аварий позволит выявить их причины, после чего будут приняты меры для их ликвидации. В качестве одного из способов информирования водителей рассматривается СМС-информирование. С помощью сообщений водителей собираются предупреждать о том, что они приближаются к опасному участку.

«Такие технологии есть у операторов связи, и они хотят работать в этом направлении. Думаю, что это будет реализовано в ближайшем будущем», – считает замглавы ГИБДД.


 


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