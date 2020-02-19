Максивыходные в Fashion House Аутлет Таллинское: с 21 по 24 февраля брендовые вещи со скидкой до 70%

фото предоставлено Fashion House Аутлет Таллинское

С 21 по 24 февраля петербуржцы смогут приобрести одежду, обувь и аксессуары мировых брендов со скидкой до 70%.

Гостей Fashion House Аутлет Таллинское ждут грандиозные скидки по всех магазинах комплекса, среди которых Adidas, Guess, US Polo, Baldinini, Tom Tailor, Ralf Ringer, Reebok, Puma.

Максивыходные — это 4 дня, в которые магазины Fashion House Аутлет Таллинское предоставляют максимальную скидку до 70%. Кроме этого гостей аутлета ждёт развлекательная программа: активности для детей и их родителей.

Fashion House Аутлет Таллинское — это новый аутлет, расположенный на юге Санкт-Петербурга по адресу Красносельское шоссе 59. Торговый комплекс открылся в ноябре 2019 г. и на сегодняшний день является единственным полностью крытым аутлет-центром Северной столицы. Благодаря этому петербуржцы могут совершать покупки с комфортом при любой погоде, наслаждаясь при этом архитектурой знаменитых торговых улиц Лондона, Парижа и Милана.

фото предоставлено Fashion House Аутлет Таллинское

Каждый месяц в Fashion House Аутлет Таллинское открываются новые магазины. В марте и апреле двери распахнут Lacoste, New Balance, Timberland, Colin’s и многие другие мировые бренды.

Редакторы сайта Fashion House Аутлет Таллинское каждую неделю отбирают самые интересные предложения и самые выгодные акции магазинов.

фото предоставлено Fashion House Аутлет Таллинское

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