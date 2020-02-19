Правительство хочет запретить музыку и кино без наушников в общественном транспорте. Нарушителей россияне готовы воспитывать силой

В России могут запретить слушать музыку и смотреть фильмы без наушников в общественном транспорте. Соответствующее предложение рассматривает Минтранс.

Как 19 февраля сообщает РИА Новости, идею выдвинули эксперты Национальной ассоциации по деловой этике, этикету и протоколу. Прежде чем направить обращение в министерство, представители некоммерческой организации провели социологический опрос и выяснили, что 94% горожан из тысячи недовольны, когда незнакомцы в метро или автобусе включают звук на гаджетах на полную громкость. Некоторые респонденты терпеть излишний шум не готовы: 13% сообщили, что не постесняются применить физическую силу, чтобы заставить нарушителей воспользоваться наушниками.

В начале февраля стало известно о том, что Минтранс попросит уменьшить звук музыкантов в поездах. Объявить вне закона предлагают также граждан, которые мешают окружающим слишком грязной или дурно пахнущей одеждой.



