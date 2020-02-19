Коронавирус обходит россиян стороной. Граждан РФ нет среди новой группы зараженных на борту лайнера Diamond Princess
Российская дипмиссия сообщила, что наших соотечественников нет среди новых 79 инфицированных 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который уже несколько недель находится на карантине у берегов Японии. Коронавирус пока нашли только у одного россиянина, хотя раньше считалось, что их двое.
«На данный момент коронавирус диагностирован только у одного россиянина, у его супруги диагноз не подтвердился <...> Состояние обоих пассажиров нормальное», – рассказала 19 февраля «Фонтанке» пресс-атташе Татьяна Кочкина.
По ее словам, туристы с подозрением на 2019-nCoV «не выражают желания контактировать с прессой». При этом дипломаты пообещали оперативно информировать о продолжающихся проверках пассажиров Diamond Princess.
В комментарии ТАСС дипмиссия РФ также подтвердила, что в числе новых заразившихся россиян нет. Кроме того, сегодня лайнер покинули две российские гражданки, которые могут вернуться домой.
О том, что происходит в Японии на фоне распространяющегося коронавируса, читайте в колонке на «Фонтанке».
Справка:
Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии 4 февраля после того, как у одного из ранее сошедших на берег пассажиров выявили коронавирус. Всего на судне находились почти 3,7 тысячи человек, в том числе 24 россиянина, заболели 621. Власти Японии сообщили, что к 21 февраля лайнер покинут все здоровые пассажиры.