Коронавирус обходит россиян стороной. Граждан РФ нет среди новой группы зараженных на борту лайнера Diamond Princess

Российская дипмиссия сообщила, что наших соотечественников нет среди новых 79 инфицированных 2019-nCoV на круизном лайнере Diamond Princess, который уже несколько недель находится на карантине у берегов Японии. Коронавирус пока нашли только у одного россиянина, хотя раньше считалось, что их двое.

«На данный момент коронавирус диагностирован только у одного россиянина, у его супруги диагноз не подтвердился <...> Состояние обоих пассажиров нормальное», – рассказала 19 февраля «Фонтанке» пресс-атташе Татьяна Кочкина.

По ее словам, туристы с подозрением на 2019-nCoV «не выражают желания контактировать с прессой». При этом дипломаты пообещали оперативно информировать о продолжающихся проверках пассажиров Diamond Princess.

В комментарии ТАСС дипмиссия РФ также подтвердила, что в числе новых заразившихся россиян нет. Кроме того, сегодня лайнер покинули две российские гражданки, которые могут вернуться домой.





О том, что происходит в Японии на фоне распространяющегося коронавируса, читайте в колонке на «Фонтанке».



