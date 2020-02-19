Опровержение

ООО "Надежда", которому, по данным службы капитана порта Санкт-Петербург ранее принадлежало судно "Поньгома", не входит в рыбопромысловую группу "Норд Пилигрим". "Надежда" контролируется ООО "Объединенная морская компания". Совладелицей последней является Елена Тузова, также обладающая долями в ООО "Норд Пилигрим", ООО "Норд пилигрим трейд", ООО "Арктикфлот" и ряда других фирм, занятых в рыбопромысловом бизнесе.

Кроме того, в заметке "Тонувших у Эстонии петербургских моряков на самом деле спасло российское судно" было использовано оценочное суждение о состоянии рыбопромыслового бизнеса семьи Юрия Тузова. Данная оценка не подтверждена фактами и была вынесена безосновательно. Приносим извинения Юрию Тузову и читателям.



