Путин сказал, что у него не самая большая зарплата, и согласился, что на 10 тысяч прожить «очень трудно»

После церемонии возложения цветов к памятнику Анатолию Собчаку российский президент поговорил с жителями Петербурга. Горожане сравнили свои зарплаты с президентской.

Как сообщают журналисты кремлёвского пула 19 февраля, к президенту обратилась женщина с вопросом о том, как можно прожить на 10 тысяч 800 рублей в месяц. Она отметила, что у Путина зарплата гораздо больше, прозвучала сумма в 800 тысяч рублей. Глава государства согласился с такой цифрой и отметил, что есть зарплаты и больше. «У президента не самая большая зарплата», – утешил петербурженку Путин.

Петербурженка спросила Путина, какая у него зарплата, сколько стоит сходить в магазин и как прожить на 10 тысяч 800 рублей. Президент ответил pic.twitter.com/70VnhYCPsB — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Как рассказала женщина изданию MR7, она учится в Профессионально-реабилитационном центре для инвалидов на Васильевском острове. Ей начисляются пенсия по инвалидности и 800 рублей в качестве стипендии. Этих денег ей не хватает, петербурженка была вынуждена взять кредит «по очень большой процентной ставке».

Владимир Путин приехал в Петербург на памятные мероприятия: 20-летие со дня смерти первого мэра города Анатолия Собчака. У памятника с президентом встретились вдова Собчака, сенатор Людмила Нарусова, и его дочь Ксения Собчак.



