Как стать миллионером. Семеро полицейских задержаны в Петербурге по делу о взятке

В Петербурге 19 февраля обыскивают квартиры семерых сотрудников полиции по делу об особо крупной взятке. Их подозревают в покровительстве незаконной торговле за очень внушительные отступные.

Как стало известно «Фонтанке», накануне в Петербурге задержали целую группу сотрудников отдельного батальона патрульно-постовой службы Центрального района, а сегодня обыскивают их квартиры и рабочие кабинеты.

В пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области сообщили, что сотрудники подозреваются в систематическом получении взяток на общую сумму не менее 7,6 миллиона рублей от представителей нелегальной торговли. Покровительство длилось с августа 2017 года по сентябрь 2019-го.

«19 февраля 2020 года в рамках уголовного дела, возбужденного 11 февраля следственным отделом по Центральным району ГСУ СК по Санкт-Петербургу, проведены обыски в помещениях отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Центральному району», – говорится в сообщении главка.

Одним из фигурантов является бывший заместитель командира отдельного батальона ППСП.



