Водители против столбов: на Планерной снесли два светофора, на Коллонтай – дорожный знак

Среда, 19 февраля, в Петербурге не задалась для светофорных столбов и опор дорожных знаков. Жертвами ДТП пали уже как минимум три штуки.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», днем на перекрестке Планерной улицы с улицей Оптиков столкнулись два легковых автомобиля. От удара одна машина вылетела на тротуар, вторая – на газон рядом, и обе при этом снесли по светофору.

«Стоят 2 аварийки, всё светофоры отключили от питания», – пишут в группе. В результате встало движение по Планерной улице. По данным «Яндекс.Пробок», заторы в направлении перекрестка собрались с обеих сторон.





А несколькими часами ранее на улице Коллонтай автомобиль Volkswagen Polo «Яндекс.Такси» вылетел на газон и уложил «на лопатки» знак «Остановка запрещена». «Без жертв, пострадали только такси и знак», – пишет в группе очевидец Алексей.

Утром на пересечении Гражданского проспекта и улицы Фаворского после столкновения двух легковушек одну из них отбросило на газон к столбу. Со слов одного из очевидцев, из-за аварии тоже перестал работать светофор.