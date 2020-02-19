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Общество
19.02.2020 14:51
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«Главврача можно было и не увольнять». Русскую Сару Коннор все равно не выпускают из Боткина — анализы зависли между Сибирью и Петербургом

Доставленная из Петроградского районного суда в карантин больницы Боткина Алла Ильина сообщила «Фонтанке», что её не отпустят 19 февраля, как написано в решении суда. Придется ждать получения результатов анализов, которые затерялись по пути из Новосибирска.

«Меня сегодня не выпишут. Врач объявил, что решение о выписке принимает только и исключительно Роспотребнадзор, а не врачи, которые наблюдают. Более того, Роспотребнадзор заявил врачам, что результаты анализов из новосибирского «Вектора» даже за 6 февраля еще не готовы. Они ждут от них факса», – рассказала девушка. 

По ее словам, она дозвонилась до «Вектора» в обход ведомства, и там заверили, что от 6 февраля результаты анализов точно готовы, и они обычно высылают их никаким не факсом, а на электронную почту на Оборонную, 35. И если там потеряли письмо, то они могут позвонить в «Вектор» и его продублируют.

«То есть Роспотребнадзор ждет факса, а «Вектор» отправляет только e-mail. Это халатность, неуважение или просто откровенный саботаж Роспотребнадзора против меня в скрывании моих результатов анализов? Получается, что меня тут будут держать пожизненно или пока Роспотребнадзор не решит отпустить?» – удивляется Алла. 


В пресс-службе «Роспотребнадзора» на звонок «Фонтанки» не ответили. При этом Алла считает, что поводов для увольнения главного врача Боткина Алексея Яковлева нет — он виноват в меньшей степени. 

«Вся история для меня началась со лжи Роспотребнадзора, который обещал мне госпитализацию на сутки. Который рассказывал сказку про мальчика, которого отпустили на следующий день. Почему было честно не сказать: у нас подозрения, ехать на такой-то срок, ознакомить с постановлением. Недоработки есть и в больнице. Но решение по выписке здесь принимает только Роспотребнадзор. И я считаю, что врачи здесь виноваты в меньшей степени. Очень жаль, что на многих хороших и добрых врачей сейчас упадет тень из-за этого процесса. Решения принимают не они, а те люди, которые даже не видели пациентов», – отметила Алла.

19 февраля суд решает судьбу второй беглянки — Анны Рыбаковой. Её закрыть в боксе будет сложнее — у девушки двое детей и дома её обнаружить не удалось.


© Фонтанка.Ру
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