Глава МВД Петербурга признался, что не знает, как победить волну лжеминирований

Полиция Петербурга затруднилась назвать способ борьбы с волной ложных «минирований», которые охватили город. Это следует из отчета начальника главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти Романа Плугина перед Законодательным собранием 19 февраля.

«Здесь трудно сказать алгоритм — как эту проблему победить... Мы знаем сейчас, какой рост имеет эта преступность. Исходя из нашего анализа, большинство сообщений [отправляется] посредством электронной почты из-за границы», – сообщил Плугин.

Волна ложных сообщений о минировании впервые накрыла Петербург и Москву год назад — 18 февраля. В январе 2020-го ФСБ нашла центр рассылки — почтовый сервис Startmail.com, доступ к которому ограничил Роскомнадзор. Правда, лжеминеры с тех пор переключились на новые почтовые сервисы.

Как писала «Фонтанка», отношение к лжеминированию может иметь гражданин РФ Александр Винник, от которого США требует 100 миллионов долларов по подозрению в киберпреступлениях. Напомним, в сообщениях содержится требование к Константину Малофееву — вернуть 120 биткоинов, якобы украденных с биржи WEX. До тех пор волна анонимок не иссякнет. Упомянутая биржа — это преемница криптоплощадки BTC-e, за которой мог стоять Винник. В 2018 году, как писало BBC, WEX продали, покупателем выступила дочь предпринимателя Дмитрия Хавченко. Игроки биржи заявляли, что их средства были похищены.



