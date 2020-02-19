Неисправность на новом отрезке зеленой линии метро устранили

Поезда от станции метро Петербурга «Беговая» едут в сторону «Приморской» в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба городского метро.

Поломку устранили около половины третьего 19 февраля, на поиски неисправности и сами работы ушло около часа.

Как сообщалось ранее, технические неполадки заставили пассажиров ждать поезда на платформах «Беговой» и «Новокрестовской», открытых к чемпионату мира по футболу 2018 года, дольше обычного.



