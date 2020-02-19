Российские банки вернули обманутым клиентам миллиард. Это только 15 процентов от общей суммы похищенного

Мошенники за 2019 год выманили у россиян через банковские счета 6,4 млрд рублей. Финансовые организации вернули только каждый седьмой рубль.

Эти данные следуют из доклада Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России, 19 февраля на него обратили внимание журналисты РБК. Банки за прошлый год выплатили клиентам, признанным потерпевшими от действий мошенников, 935 млн рублей, тогда как общая сумма похищенного – 6,4 млрд рублей. Разница объясняется тем, что в большинстве случаев данные от банковских карт или пароли для входа в приложение их владельцы похитителям сообщают сами. В таких случаях возвращать деньги банк не обязан.

99,2% обманов касаются физических лиц со средней суммой транзакции в 10 тысяч рублей. Организации в редких случаях становятся жертвами мошенников. Если же это происходит, то, как правило, с помощью компьютерных вирусов и хакерских атак.

Лишь в 877 случаях доступ к деньгам клиентов получали и использовали для хищения сами сотрудники банков. Они нанесли работодателям и владельцам счетов ущерб в 24,5 млн рублей.







