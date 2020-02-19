В принудительной госпитализации второй беглянки из Боткина возникла «детская» проблема и пропала сама героиня

Невский районный суд 19 февраля решает судьбу сбежавшей из карантина больницы Боткина 32-летней Анны Рыбаковой. Сама девушка дала отвод адвокатам, которые пытались заключить с ней договор. А дверь ее квартиры у метро «Проспект Большевиков» отзывается тишиной.

Как рассказали корреспонденту «Фонтанки» соседи девушки, в квартире с ней живут маленькие дети — мальчик и девочка школьного возраста. Из-за которых она, вероятно, и решила сбежать домой из больницы 11 февраля, через день после попадания в бокс.

Как говорят очевидцы, накануне к ним наведалась делегация Роспотребнадзора. По их словам, дверь открывала взрослая женщина, возможно, мать Анны. А сегодня в квартире уже никто не реагирует на звонки. Соседи предполагают, что обитатели могут быть уже далеко. Родина девушки в Иркутской области.

В комитете по здравоохранению Смольного «Фонтанке» заявили, что судьбу девушки решит суд — «он рассмотрит все обстоятельства». Заседание начнётся в 14 часов.



