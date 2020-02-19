Детский праздник с БТРом на газоне возмутил жителей окрестных домов. Школа обязалась вернуть участку первозданный вид

Приключения БТР 82М в Невском районе Петербурга 19 февраля продолжаются. В сообществе «ДТП и ЧП» появились фотографии военной техники на газоне и комментарии о «парковке», которая сильно не понравилась жителям близлежащих домов.

В пресс-службе ЗВО, которая ранее рассказала, что БТР прибыл к школе 39 на Октябрьской набережной, 119, для участия в детской военно-спортивной «Зарнице», «Фонтанке» разъяснили ситуацию и на этот раз.

Округ связался с организаторами мероприятия, и те пояснили, что участок находится в ведении школы. Военная техника дважды в год участвует в школьных «зарницах». Зимой, как правило, на участке лежит снег. Но во время этой аномально теплой зимы участок превратился в болотце, и во время установки БТР оказался поврежден земляной слой.





После того, как мероприятие закончится и БТР отправится в обратный путь, участок обещают разровнять, чтобы своим видом он не возмущал более местных жителей. Летом территорию будут благоустраивать, для того чтобы у детей была обустроенная спортивная площадка.



