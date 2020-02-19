«Считайте меня жуликом, но своих не сдаю». Опер Черкасов подтвердил репутацию экономической полиции Петербурга

Собственная безопасность главка решила побить рекорд ФСБ под кодовым названием «домино-шоу». Если на пути Госбезопасности встал майор Лисовой, то сегодня силовики ставят лайки старлею Черкасову.

автор фото Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

По информации «Фонтанки», в Петербурге задержаны два молодых оперативника. Один был выведен за штат в Центре «Э», и теперь в его подразделении не горюют, второго, наоборот, морально поддерживает весь коллектив отдела экономической безопасности Петроградского УМВД. Официально, конечно, руководство Управления экономической полиции возмущено как проступком товарища, так и слабой воспитательной работой в своих рядах.

На утро 19 февраля в материалах Следственного комитета картина такая: к 30-летнему сотруднику Центра «Э» Сергею Соколову обратился знакомый бизнесмен. Предприниматель пожаловался, что экономическая полиция Петроградского района копает под него, пытаясь доказать, что его компания построена на принципе пирамиды. Соколов сходил к коллегам. Ведь еще пять месяцев назад он работал именно в отделе экономической безопасности того же Петроградского района.

Встретившись с бывшим напарником, Соколов сделал предложение – товарищ оценил услугу в полтора миллиона рублей. Кстати, с точки зрения рынка рисков, сумма демократичная.

Соколов передал условие бизнесмену, бизнесмен кивнул. Вернее, сделал вид, что согласился, так как был неприятно удивлен такой коррупцией. Очевидно, рассчитывал на бутылку с коньяком в праздничной упаковке. В итоге к 17 часам 18 февраля при получении денег на Каменноостровском проспекте Соколова огорчили оперативники Управления собственной безопасности главка. Когда эмоции стихли, то капитану Соколову подсказали выход из ситуации: он не пойдет ночевать в камеру, если подконтрольно понесет деньги дальше.





Правда, если знать матчасть, то юридически это выглядит иррационально: вместо мошенничества в одиночку, так как формально он не мог влиять на результат, мол, бери на себя посредничество во взятке в особо крупном, в организованной группе. При судебной практике, что за первое дают не более четырех лет, а за второе не менее пяти, выбирать вроде не приходится. Говорят, уговаривали часа три. И к полуночи капитан Соколов понес пухлый конверт 27-летнему старшему лейтенанту Артуру Черкасову. Черкасова задержали на площади Шевченко, что возле ДК Ленсовета на Каменноостровском. (В том же месте, где и самого Соколова.) Черкасову сделали аналогичное предложение – неси дальше. Для того, чтобы это «дальше» понесло уже выше. И тут система дала сбой.

Вспомним, как «Фонтанка» расписала зеркальную историю в конце осени прошлого года в статье «Домино-шоу силового Петербурга» https://www.fontanka.ru/2019/10/26/014/. Тогда сотрудники Службы экономической безопасности схватили сначала петербургского адвоката Одинцова, который понес 19 миллионов рублей транспортному прокурору Горному, тот подконтрольно занес заместителю Следственного комитета Приморского района Шиманскому, а уже он вручил сумму майору экономической полиции Лисовому. Лисовой и пресек принцип домино, заявив, что никому он ничего не понесет. В те нехорошие минуты майор возмутился: «Что за пошлые предложения?!».

Старший лейтенант Черкасов взял пример со старшего по званию Лисового. Понятно, что «Фонтанка» не присутствовала при ночных дискуссиях с Черкасовым, но, говорят, он отверг спасение с глубоким внутренним презрением. Примерно так: «Считайте меня хоть жуликом, но сдавать своих я не собираюсь». И так категорично, что уже к часу ночи 19 февраля его рабочий кабинет осматривали, чем поставили в известность всех в Петроградской полиции.

Что теперь говорят в ГУ МВД о Соколове и Черкасове – понятно. Характеристики дают диаметральные. Тема же будущего видна не столько в забытом термине «репутация». Процессуально это уголовное дело зафиксировано на отметке – статья 290, часть 6, УК РФ. Что еще сильнее, чем посредничество во взятке. И даже более.

Любопытно, что в предыдущей драме запустивший «домино-шоу» предприниматель Юнг через месяц был арестован. Но не по тому уголовному делу, за которое давал взятку.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»