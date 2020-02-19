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19.02.2020 14:13
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«Считайте меня жуликом, но своих не сдаю». Опер Черкасов подтвердил репутацию экономической полиции Петербурга

Собственная безопасность главка решила побить рекорд ФСБ под кодовым названием «домино-шоу». Если на пути Госбезопасности встал майор Лисовой, то сегодня силовики ставят лайки старлею Черкасову.

«Считайте меня жуликом, но своих не сдаю». Опер Черкасов подтвердил репутацию экономической полиции Петербурга

автор фото Дмитрий Лебедев/Коммерсантъ

По информации «Фонтанки», в Петербурге задержаны два молодых оперативника. Один был выведен за штат в Центре «Э», и теперь в его подразделении не горюют, второго, наоборот, морально поддерживает весь коллектив отдела экономической безопасности Петроградского УМВД. Официально, конечно, руководство Управления экономической полиции возмущено как проступком товарища, так и слабой воспитательной работой в своих рядах.

На утро 19 февраля в материалах Следственного комитета картина такая: к 30-летнему сотруднику Центра «Э» Сергею Соколову обратился знакомый бизнесмен. Предприниматель пожаловался, что экономическая полиция Петроградского района копает под него, пытаясь доказать, что его компания построена на принципе пирамиды. Соколов сходил к коллегам. Ведь еще пять месяцев назад он работал именно в отделе экономической безопасности того же Петроградского района. 

Встретившись с бывшим напарником, Соколов сделал предложение – товарищ оценил услугу в полтора миллиона рублей. Кстати, с точки зрения рынка рисков, сумма демократичная.

Соколов передал условие бизнесмену, бизнесмен кивнул. Вернее, сделал вид, что согласился, так как был неприятно удивлен такой коррупцией. Очевидно, рассчитывал на бутылку с коньяком в праздничной упаковке. В итоге к 17 часам 18 февраля при получении денег на Каменноостровском проспекте Соколова огорчили оперативники Управления собственной безопасности главка. Когда эмоции стихли, то капитану Соколову подсказали выход из ситуации: он не пойдет ночевать в камеру, если подконтрольно понесет деньги дальше. 


Правда, если знать матчасть, то юридически это выглядит иррационально: вместо мошенничества в одиночку, так как формально он не мог влиять на результат, мол, бери на себя посредничество во взятке в особо крупном, в организованной группе. При судебной практике, что за первое дают не более четырех лет, а за второе не менее пяти, выбирать вроде не приходится. Говорят, уговаривали часа три. И к полуночи капитан Соколов понес пухлый конверт 27-летнему старшему лейтенанту Артуру Черкасову. Черкасова задержали на площади Шевченко, что возле ДК Ленсовета на Каменноостровском. (В том же месте, где и самого Соколова.) Черкасову сделали аналогичное предложение – неси дальше. Для того, чтобы это «дальше» понесло уже выше. И тут система дала сбой. 

Вспомним, как «Фонтанка» расписала зеркальную историю в конце осени прошлого года в статье «Домино-шоу силового Петербурга»  https://www.fontanka.ru/2019/10/26/014/. Тогда сотрудники Службы экономической безопасности схватили сначала петербургского адвоката Одинцова, который понес 19 миллионов рублей транспортному прокурору Горному, тот подконтрольно занес заместителю Следственного комитета Приморского района Шиманскому, а уже он вручил сумму майору экономической полиции Лисовому. Лисовой и пресек принцип домино, заявив, что никому он ничего не понесет. В те нехорошие минуты майор возмутился: «Что за пошлые предложения?!». 

Старший лейтенант Черкасов взял пример со старшего по званию Лисового. Понятно, что «Фонтанка» не присутствовала при ночных дискуссиях с Черкасовым, но, говорят, он отверг спасение с глубоким внутренним презрением. Примерно так: «Считайте меня хоть жуликом, но сдавать своих я не собираюсь». И так категорично, что уже к часу ночи 19 февраля его рабочий кабинет осматривали, чем поставили в известность всех в Петроградской полиции. 

Что теперь говорят в ГУ МВД о Соколове и Черкасове – понятно. Характеристики дают диаметральные. Тема же будущего видна не столько в забытом термине «репутация». Процессуально это уголовное дело зафиксировано на отметке – статья 290, часть 6, УК РФ. Что еще сильнее, чем посредничество во взятке. И даже более. 

Любопытно, что в предыдущей драме запустивший «домино-шоу» предприниматель Юнг через месяц был арестован. Но не по тому уголовному делу, за которое давал взятку.

Евгений Вышенков, «Фонтанка.ру»

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