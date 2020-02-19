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Бизнес-трибуна
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19.02.2020 13:51
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ГК «ПСК»: как отличить настоящую недвижимость бизнес-класса от псевдо?

Сегментация недвижимости по классам не обусловлена официальными нормативами, позволяющими отнести проект к той или иной категории. Отчасти по этой причине треть всех строящихся в Петербурге жилых комплексов, заявленных как бизнес-класс, таковыми не являются. О том, как отличить настоящий и «маркетинговый» бизнес-класс, рассказал руководитель департамента развития ГК «ПСК» Сергей Мохнарь.

ГК «ПСК»: как отличить настоящую недвижимость бизнес-класса от псевдо?

ПСК

Спрос на проекты бизнес-класса в Петербурге продолжает расти. По данным Colliers International, только за I полугодие 2019 года интерес к бизнес-классу вырос в 1,5 раза, чем за тот же период в 2018 г. Рынок реагирует на потребность покупателя: сегодня к этому сегменту относится пятая часть новых жилых комплексов Петербурга. В I полугодии 2019-го в продажу вышло 173 тыс. кв. м в девяти новых проектах и корпусах.

Критерии, по которым проект можно отнести к бизнес-классу, порой нечётки, но они всё-таки существуют. Первый из них – локация. Жильё бизнес-класса в современном Петербурге начало появляться в старинных районах с уникальным архитектурным и культурным контекстом: на Петровском и Васильевском островах, на Петроградской стороне.

— Здесь покупают не просто метры, но жизнь в Петербурге как таковую, — говорит Сергей Мохнарь. — Хорошо, когда в строительной компании работают специалисты, живущие в исторических локациях, коренные петербуржцы, которые знают и чувствуют город и понимают контекст кварталов. Нам, например, в этом плане повезло — у нас есть такие люди, и они принимают участие в создании новых проектов.

Впрочем, в последние годы престижными для жилого строительства стали не только «парадные» районы Петербурга, но отдельные территории «серого пояса» с потенциалом для редевелопмента. Сокращение земель под застройку заставляет девелоперов переосмысливать ценность небольших участков в существующей застройке со всей необходимой социальной инфраструктурой, где можно разместить точечный проект с видовыми квартирами, недалеко от воды и с возможностью быстро добраться, к примеру, до Петроградской стороны, ЗСД и центра города. Таким образом, районы «серого пояса» также подходят для жилья бизнес-класса.

Тем не менее, локация – не единственный аргумент для того, чтобы причислить проект к бизнес-классу. Это необходимое, но недостаточное условие. Некоторые проекты, несмотря на громкие заявления, остаются на уровне уверенного комфорта: у них типовая архитектура, от 500 до 1000 и более квартир, простые фасады. Однако дом бизнес-класса не может быть результатом тиражирования, он подразумевает, кроме престижной локации, ещё и индивидуальный архитектурный проект. Такой дом должен идеально вписываться в контекст района, ведя своего рода диалог с окружающей застройкой.

ПСК
ПСК

— Стройка в районах с наследием вдвойне сложная: технологически и концептуально, — говорит Сергей Мохнарь. — Подготовка проекта дома, который «встанет» в квартале, кардинально иной процесс, нежели комплексное освоение больших территорий. Один из недавних примеров в нашей практике – ЖК «Новый Невский» на Тележной улице по проекту архитектурного бюро «Евгений Герасимов и партнёры». В данном случае рассматриваемой части Старо-Невского был необходим глоток свежего воздуха в лице новой архитектуры. И именно с петербургским характером застройки с его трёхчастностью и фасадным ансамблем. 

Третий критерий бизнес-класса – маркетинг. Покупатели таких проектов готовы платить за индивидуальные дизайнерские решения: фасады, материалы и детали облицовки и многое другое. Это не те люди, которые охотятся за акциями и скидками – поэтому акций и скидок в бизнес-классе быть не может. Если они есть, проект, скорее всего, не соответствует заявленному уровню.

В число других характеристик проектов бизнес-класса входит малое число квартир, энергоэффективность здания, большая площадь остекления, ландшафтный дизайн во дворе, отапливаемый паркинг и индивидуальный дизайн мест общего пользования. Ключевой момент в каждой из этих характеристик – индивидуальный подход и внимание к каждой детали. Так, к примеру, в холлах ЖК Nobelius от ГК «ПСК» расположены камины, а на дверях – настоящие кноккеры, дверные молотки, звук которых становится частью уникальной атмосферы здания.

О других уникальных особенностях ЖК Nobelius и возможности приобретения квартир можно узнать в офисе продаж по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

 

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