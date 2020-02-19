Путин приехал к памятнику Собчаку на Васильевском. Память первого мэра пришли почтить его родственники и соратники

автор фото Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру»

К памятнику первому мэру города Анатолию Собчаку на Васильевском острове прибыл президент России Владимир Путин. Об этом 19 февраля сообщает корреспондент «Фонтанки».

На углу Большого проспекта В.О. и 26-й линии Путина ждали вдова Собчака Людмила Нарусова, его дочь Ксения, а также бывшие коллеги по работе в мэрии Петербурга — Герман Греф, Алексей Кудрин и Дмитрий Козак. Почтить память главы города пришел и нынешний губернатор Александр Беглов.





Путин и Нарусова возложили цветы к памятнику Собчаку. На церемонию также приехали дочь первого мэра Петербурга Ксения с мужем Богомоловым, а также Греф, Козак и Кудрин. pic.twitter.com/cb9iIChGWy — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) February 19, 2020

Напомним, к приезду Путина памятник огородили бронированными стеклами, а также появился забор, ограничивающий движение в районе торжеств.