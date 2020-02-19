«Эти куклы бесценны, их больше нельзя повторить». В Петербурге украли работы мастера, погибшей при теракте в метро

Окно библиотеки разбили в Выборгском районе Петербурга в ночь на 19 февраля. Воры унесли выставленные в витрине куклы, среди них оказались и творения погибшей при теракте в метро Ирины Медянцевой.

Как рассказала «Фонтанке» ее дочь Алёна Медянцева, от рук вандалов пострадала витрина библиотеки имени Внукова на проспекте Просвещения. Ночные налётчики забрали все выставленные в ней куклы. Исчезли шарманщик и велосипедист — два знаковых творения Ирины Медянцевой. «Эти куклы бесценны, их больше нельзя повторить», — добавила Алёна.

Сейчас в библиотеке проходит выставка авторских работ Ирины Медянцевой. Шарманщика и велосипедиста поместили в витрину для привлечения внимания прохожих.





Заведующая библиотеки Галина Голубева обратилась с заявлением в 59-й отдел полиции. По её словам, окно разбито полностью, неизвестные воспользовались кирпичом. «Это не просто куклы, это не то, что продают, это память о человеке», — отметила она.

Сейчас полиция изучает видеозаписи с близлежащих камер. Алёна Медянцева просит тех, кто заметит пропавших шарманщика и велосипедиста в продаже, сообщить ей или в полицию.