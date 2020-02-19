Двух полицейских в Петербурге задержали за участие в недобросовестной конкуренции

Сотрудник Центра «Э» задержан у дома эмира Бухарского с 1,5 миллионами, только-только полученными от коммерсанта. Его коллегу из экономической полиции районного отдела МВД задержали позже. Оба после проверки могут быть уволены из полиции по нереабилитирующим основаниям.

Как сообщает 19 февраля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу, во вторник, около 17:00, сотрудника Центра по противодействию экстремизму задержали сотрудники УСБ во дворе дома 44 по Каменноостровскому проспекту, более известного как дом эмира Бухарского.

У полицейского нашли 1,5 миллиона рублей. Их он, как сообщает ведомство, получил от коммерсанта.

«Денежные средства бывший полицейский требовал за непривлечение к уголовной ответственности и, как следствие, проведение проверки в отношении конкурента данного гражданина», – уточняют в ГУ МВД.





Чуть позже, после общения с оперативником, задержали его предполагаемого соучастника – оперуполномоченного отдела экономической безопасности и противодействия коррупции районного подразделения ОВД.

Оба задержанных проходят по делу, возбужденному по статье о получении взятки в особо крупном размере.

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