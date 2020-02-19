Среди заснеженных воронежских полей гонки с машиной устроил одинокий страус

Необычный участник дорожного движения попал на камеру очевидца в Воронежской области. Среди голых заснеженных полей соревнование в скорости с автомобилем устроил страус.

Как сообщает 19 февраля местное издание «Горком 36», это эму – самая крупная птица в природе после страуса. Автор ролика, выложенного в паблике «Аварии | ДТП | Воронежа» «ВКонтакте», Вячеслав рассказывает, что пернатого он заметил в Аннинском районе. «Ищет дорогу в Африку», – пошутил Вячеслав.

В Новоусманском районе области есть страусиная ферма, возможно, птица сбежала оттуда, предполагает воронежское «Моё онлайн».





Страусы эму относятся к группе так называемых ратитов – бегунов, они могут развивать скорость до 50 км/ч. Австралийские эму легко адаптируются к любой погоде и могут переносить морозы до минус 20 градусов. В Воронежской области сейчас около нуля, отмечают местные СМИ, но беспокоятся, что в пустынных полях без корма птица может погибнуть.



