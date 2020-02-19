Китайская потеря. Российский турбизнес посчитал убытки от запрета на въезд туристов из Поднебесной и хочет заменить их Европой и Ближним Востоком

Российские туроператоры оценили свои потери из-за запрета на въезд для китайских гостей. Как сообщает 19 февраля портал Ассоциации туроператоров России (АТОР), за февраль – март бизнес может недосчитаться 2,8 млрд рублей, а если коронавирус не удастся победить и летом – то более 30 млрд рублей.

С 20 февраля граждане Китая не смогут пересекать границу с Россией в туристических, рабочих, учебных и личных целях. Доступ транзитным пассажирам остается открыт. Мера носит временный характер и введена с целью нераспространения коронавируса.

По данным АТОР, в 2019 году Россию посетили 1,5 млн туристов КНР, из них по безвизовому каналу – 1,2 млн (из них 750 тыс. приехали в Москву и Петербург). Основной турпоток приходится на период май – сентябрь. В низкий сезон операторы ожидали до 45 тыс. гостей в месяц. При средней стоимости тура в 500 долларов, только в феврале российские туроператоры по въездному туризму недосчитались минимум 1,4 млрд рублей. Потери за март могут достигнуть такой же суммы.

О восстановлении китайского турпотока в случае нормализации ситуации с вирусом можно будет говорить не раньше конца апреля – начала мая, считают участники рынка. А значит туроператорам придется искать других интуристов. По словам участников рынка, в низкий сезон до 50-60% китайского турпотока можно заместить гражданами стран Ближнего Востока, Европы – но за счет снижения цен на турпродукт.





Если китайцы не вернутся в Россию в высокий сезон, потери могут составить 31,2 млрд рублей за май – сентябрь. Но временное закрытие китайского туризма может дать положительный эффект, обелив этот рынок. По подсчетам экспертов, «серые» китайские туристы, которые обслуживаются в России своими же согражданами и не приносят доходов российским юридическим и физическим лицам, составляют как минимум 50% турпотока.

По оценке участников рынка, после нормализации ситуации восстановить свою работу не смогут 30-50% ИП и юридических лиц, «заточенных» под прием исключительно китайцев по «серым» схемам.