Гостя на чужом Nissan X-Trail поймали на КАД. Машину угнали, пока хозяйка была в Париже

Вечером 18 февраля сотрудники ГИБДД остановили на кольцевой автодороге Петербурга кроссовер, находившийся в федеральном розыске. Машину в начале февраля угнали у петербурженки.

Как стало известно «Фонтанке», в начале девятого часа вечера сотрудники ГИБДД задержали на 57-м километре внутреннего кольца КАД автомобиль Nissan X-Trail. Из дежурной части инспекторы получили информацию, что машина находится в розыске по Выборгскому району Петербурга.

За рулем «Ниссана» был 50-летний житель Владимирской области. Мужчину задержали и доставили в полицию.

Автомобиль, как оказалось, был похищен и объявлен в розыск как по району, так и в федеральный. 7 февраля 2020 года в полицию Выборгского района обратился 34-летний местный житель. Он рассказал о пропаже автомобиля Nissan X-Trail 2011 года выпуска, принадлежащего его матери. Сама женщина в этот момент находилась в Париже и обратилась с заявлением спустя несколько дней.

При задержании на «Ниссане» уже стояли другие номера.



