Инновации теснят жилье на свалку. Городу предложили выбирать между технопарком и квартирами в Приморском районе

Соперничество за территорию между застройщиком «Арсенал-Недвижимость» и холдингом «Ленполиграфмаш» может оставить жителей Приморского района с мусорным курганом под окнами и спровоцировать транспортный коллапс. Пока стороны ждут решения губернатора, один из спорщиков готовится стать его подчиненным.

Как стало известно «Фонтанке», рекультивация законсервированной свалки на улице Оптиков может зависнуть на неопределенный срок. Препятствием грозит стать новый инновационно-промышленный парк, который чиновники Смольного разрабатывают совместно с холдингом «Ленполиграфмаш». Чтобы дать зеленый свет проекту, чиновники готовы подвинуть соседей — ГУП «Водоканал» и крупного застройщика «Арсенал-Недвижимость». Но желание поддержать промышленность в ущерб жилью может существенно ударить по доходной части инвестпроекта, что совсем не в интересах жителей, утверждает девелопер.

Как следует из презентации инновационно-промышленного парка, которая в последних числах декабря легла на стол губернатора Александра Беглова, новая площадка станет развитием экосистемы «Ленполиграфмаша». Сейчас она включает одноименный технопарк на проспекте Медиков, где работает городской бизнес-инкубатор «Ингрия», пространство «Точка кипения» и петербургский филиал фонда «Сколково», а также производственный дивизион холдинга на улице Оптиков.

В состав нового технопарка войдут опытный завод, образовательная площадка «Промышленная Точка кипения», центр компетенций в области цифровизации промышленности, центр координации WorldSkills Hi-Tech и центр повышения производительности труда, а также выставочно-конгрессный центр и музей промышленности и технологии. Все это должно появиться по соседству с нынешним заводом «Ленполиграфмаша» – на территории между ЗСД, улицами Оптиков и Мебельной а также Полиграфмашевским проездом.

Глава «Ленполиграфмаша» Кирилл Соловейчик подтвердил «Фонтанке» планы по созданию инновационно-промышленного парка. Первая очередь в виде образовательного проекта «Промышленная Точка кипения» заработала на территории площадки на улице Оптиков в конце декабря 2019 года, сказал он. В начале 2020-го началось освоение соседнего участка в 1,2 га, который «Ленполиграфмаш» выкупил у компании «Проммонолит».





Непростое окружение

Но дальнейшая инновационная экспансия грозит нарушить баланс интересов, сложившийся за последние годы в районе. Расстановку сил «Фонтанка» подробно описывала еще год назад. Вырвавшийся на городскую окраину с Петроградской стороны «Ленполиграфмаш» обнаружил себя в тесном окружении. Так, с севера владения холдинга выходят на улицу Оптиков, с востока к территории примыкают склады ГУП «Водоканал». Южнее расположены три ангара, приютившие автосервис, сварку и мебельное производство, за ними – бизнес-центр «Потемкинский дворец». Здание в стиле Растрелли с фонтаном, вертолетной площадкой и фитнес-залом сейчас занимает Кембриджская международная школа. Яркий контраст ему, равно как и будущей инновационной площадке, создает огромная законсервированная свалка, находящаяся на западе – по другую сторону Полиграфмашевского проезда.

По информации «Фонтанки», сейчас «Ленполиграфмаш», заручившись поддержкой городских властей, ведет активные переговоры с Водоканалом. Предложение в общих чертах можно сформулировать так: ГУП перенесет свои склады на соседний участок — между существующей площадкой и полосой отвода ЗСД. Строительство новых зданий профинансирует «Ленполиграфмаш», который взамен получит освободившуюся территорию.

Куда менее сговорчивым соседом грозит оказаться ГК «Арсенал-Недвижимость». Её «дочка» ООО «Европа» получила участок 7,5 га в 2010 году в аренду на 49 лет. В конце 2018 года компания недвусмысленно намекнула городу о своих планах, добившись перевода земли из промышленно-складской в зону многоэтажной многоквартирной жилой застройки. Примерно тогда же застройщик подал заявку на приватизацию, но на рассмотрение правительства этот вопрос так и не был вынесен.

Вероятной причиной медлительности чиновников является беспокойство о судьбе мусорного кургана, лежащего по другую сторону Полиграфмашевской улицы. Свалка в этом месте официально эксплуатировалась с 1933 по 1977 год, принимая строительные, бытовые и промышленные отходы со всей округи. Но и после официального закрытия поток мусора не иссякал. В начале 2000-х мусор собрали в отдельный террикон площадью 12,5 га, укрыли и законсервировали. Несколько лет на холме гуляли все желающие, а дети катались зимой с горки, затем территорию огородили. На различные замеры и содержание террикона каждый год город тратит по несколько миллионов рублей.

Ранее ГК «Арсенал-Недвижимость» предложила Смольному в рамках комплексного инвестиционного проекта по освоению квартала за свой счет вывезти мусор, построить на облагороженной территории школу, а остальную землю передать городу. Свои расходы компания оценила в 2 млрд рублей. Компенсировать эти издержки застройщик рассчитывал за счет продажи квартир (кроме земли, арендованной ООО «Европа», еще один участок, примыкающий к свалке, находится в собственности ООО «Мандарин», другой «дочки» «Арсенал-Недвижимости». – Прим. ред.). В комитете по инвестициям прорабатывается вопрос освобождения территории за счет инвестора, сообщили «Фонтанке» в ведомстве. Но дальнейшее её наполнение пока не определено, среди вариантов – социальные объекты. «Арсенал Недвижимость» на своей собственности планирует реализацию различных проектов общественно-деловой застройки, согласно требованиям действующего Генерального плана, – отметили в коминвесте.





Но внезапно чиновники вспомнили, что намеревались строить рядом со свалкой отнюдь не жилье, а технопарк. А раз так, ООО «Европа» следует отказать в приватизации, участок опять перевести в зону промышленного назначения, а землю передать тому, кто куда больше преуспел в создании технопарков — холдингу «Ленполиграфмаш». Во всяком случае, такой порядок действий, по данным «Фонтанки», изложил губернатору Александру Беглову его советник Иван Складчиков, прежде занимавший пост замглавы комитета по промышленной политике. В качестве жеста доброй воли «Арсенал-Недвижимость» предлагают все же продать часть территории площадью 1,5 га, где находится «Потемкинский дворец», и разрешить рекультивировать свалку, чтобы потом застроить её жилой и коммерческой недвижимостью.

На первый взгляд, петербургская промышленность, земли которой последние десятилетия массово уходили под строительство домов и бизнес-центров, может впервые за долгие годы взять реванш и оттеснить жилую застройку. Если бы не одно но — без доброй воли девелопера сделать это навряд ли удастся. А он не намерен сдаваться без боя.

Битва технопарков

Передавая землю в аренду ООО «Европа», Смольный, действительно, вменил в обязанность инвестору создание на участке технопарка. Но на тот момент это понятие не было четко закреплено в законе. В итоге город признал инвестусловия выполненными и зарегистрировал права собственности на появившиеся на участке три ангара и бизнес-центр.

Обычно при таком раскладе шансы получить добро на приватизацию высоки. Согласно Земельному кодексу, исключительное право на приобретение земельных участков имеют собственники расположенных на них зданий. Но наличие этого пункта ранее не помешало Смольному развернуть выкуп земли в Нейшлотском переулке, где вместо научного центра появился автосервис с расчетом впоследствии возвести жилье.

Сам застройщик считает, что его площадка вправе называть себя технопарком. Что касается решения застроить участок многоквартирными домами, то на данный момент жилые массивы и так обступили участок, что затрудняет его использование в качестве промплощадки.

Не исключено, что Смольный попытается отказать ООО «Европа» в приватизации на другом основании, а именно, что строения компании занимают несоразмерно малую площадь участка — 0,7% от всей территории. Но даже в этом случае «Арсенал-Недвижимость» продолжит оставаться арендатором земли, а значит сможет заблокировать расширение технопарка «Ленполиграфмаша» еще почти на 40 лет.

В ГК «Арсенал-Недвижимость» не получали предложения Смольного передать участок ООО «Европа» «Ленполиграфмашу» и удивлены такой инициативе, хотя отмечают, что за последний год проект застройки квартала на Мебельной не слишком продвинулся. Нет решения и по предложению рекультивации свалки, хотя, как отмечают в компании, идея была поддержана профильными комитетами и администрацией Приморского района. Зато на рассмотрении комиссии по подготовке изменений в Генплан неожиданно оказалась заявка компании от 2018 года по переводу участка «Европы» в зону жилой застройки, — хотя она была удовлетворена в том же году. Не исключено, что это попытка пересмотра прежнего решения, говорят в компании.

Застройщик по-прежнему считает комплексное освоение территории, включающее вывоз свалки и создание жилья на соседних участках, более целесообразным, но, если город все-таки инициирует перевод участка «Европы» в зону промышленно-складской застройки, готов подчиниться, сообщил «Фонтанке» директор ГК «Арсенал Недвижимость» Александр Смирнов. Но это отрицательно скажется на развитии района. По словам топ-менеджера, в этом случае компания будет развивать его как промзону и, например, построит логистический центр. Поток грузового транспорта, который пойдет под окнами близлежащих домов, навряд ли обрадует местных жителей. А вот от идеи разобрать гору мусора застройщик откажется, поскольку, в отличие от жилья, коммерческая недвижимость не обладает достаточной доходностью, чтобы покрыть затраты на рекультивацию свалки.

Кирилл Соловейчик подтвердил «Фонтанке», что «Ленполиграфмаш» «обсуждает с Водоканалом развитие технопарка», но вопрос о претензиях на территорию «Арсенал-Недвижимости» оставил без комментария. Но не исключено, что этот проект топ-менеджер будет курировать уже в новом качестве — по информации «Фонтанки», до конца месяца Кирилл Соловейчик планирует пересесть в кресло главы комитета по промышленной политике, инновациям и торговле.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»