«Чудо чудное»: над Петербургом и областью встала зимняя радуга

Жители Петербурга и Ленобласти 19 февраля заметили радугу. Её фотографии с комментариями о том, что такое явление зимой стоит называть не иначе как «чудо чудное и диво дивное», очевидцы выкладывают в социальных сетях.

Радуга над городом видна почти целиком, нечётко проглядывается только один её конец.

В свою очередь жители Всеволожска, где тучи с самого утра чередуются с просветлениями, зафиксировали небольшие цветные всполохи прямо над горизонтом.





Природное явление возникло и в лучах солнца над замерзающей Ладогой. Из-за аномально тёплой зимы на поверхности водоёма ещё видны проталины, а на пляже абсолютно нет снега. В прошлый раз нехарактерную для сезона радугу жители Ленобласти наблюдали 11 февраля. Она появилась над деревьями во Всеволожске.

Новый температурный рекорд специалисты зафиксировали в ночь на среду. Показатель +4,6° тепла оказался на 0,1° выше прежнего максимума 2003 года