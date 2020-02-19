В Петербурге продлевают программу маткапитала до 2027 года. Просьбу Путина платить за первенцев депутаты не выполнили

В Петербурге продлили программу материнского капитала до конца 2026 года. Соответствующий законопроект в третьем, окончательном чтении единогласно приняли депутаты Законодательного собрания 19 февраля, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца.

Законопроект разработала фракция «Единой России» после того, как поручение продлить программу в ходе послания к Федеральному собранию дал Владимир Путин. Отметим, президент говорил о том, чтобы выплачивать семейный капитал начиная с рождения первого ребенка. В настоящее время выплаты предусмотрены за третьего и последующих детей.

Во время первого чтения депутаты обращали внимание, что продлить программу недостаточно, требуется выплачивать средства уже за первенца. Однако в целом законопроект был принят в первоначальном виде. Закон вступит в силу спустя 10 дней после его опубликования.



