МВД утвердило соглашение по платным парковкам. Теперь ход за Смольным

МВД утвердило текст соглашения между ведомством и правительством Петербурга, которое позволит городу взимать штрафы за неоплату парковки в центре города. Документ находится на подписании у губернатора Александра Беглова. Об этом начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин рассказал 19 февраля во время отчета перед Законодательным собранием о деятельности подразделений ведомства в 2019 году.

«В настоящее время данное соглашение утверждено МВД и находится на подписании губернатора Санкт-Петербурга», – рассказал Плугин, добавив, что в МВД его также ждут с нетерпением.

В настоящее время оштрафовать неплательщиков, которые паркуются в зоне платной парковки, невозможно, так как чиновники не могут получить личные данные нарушителей. «Принципиальной договоренности» о передаче городу таких данных Смольный и МВД достигли еще в прошлом году. При этом руководство города пообещало, что система заработает в течение года. Казна Петербурга за все время существования пилотной зоны платных парковок в центре успела потерять более 2 млрд рублей.

Накануне законопроект, который позволяет штрафовать нарушителей, пользующихся платной парковкой задарма, приняла в третьем чтении Госдума. Речь идет о поправках в Кодекс об административных правонарушениях, которые устанавливают порядок получения личных данных автовладельцев для того, чтобы их оштрафовать.



