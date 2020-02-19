Январь обошелся петербуржцам дешевле декабря на 25 рублей

Начисленная в январе плата за жилищно-коммунальные услуги в Петербурге оказалась на 6% ниже, чем в последний месяц 2019-го. В среднем счет в квитанции составил 4 441 рубль 63 копейки.

Как сообщает жилищный комитет, в январе горожанам пришли квитанции за декабрь в среднем на 4 466 рублей 63 копейки. При этом с нового года в Петербурге вдвое выросла плата за капитальный ремонт — до 8-9 рублей за квадратный метр. За ноябрь же петербуржцы должны были заплатить 4 218 рублей 58 копеек — примерно столько же, сколько и за аналогичный период 2018-го.

При этом просроченная задолженность управляющих организаций перед ресурсоснабжающими организациями по состоянию на начало года составила 7,89 млрд рублей.



