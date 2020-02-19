Главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева уволили после побега пациентов

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уволил Алексея Яковлева, главного врача Городской клинической больницы им. Боткина. Об этом 19 февраля стало известно «Доктору Питеру». По словам председателя комздрава, увольнение состоялось «по инициативе работодателя».

Напомним, недавно из Боткинской больницы сбежали четыре пациента, которых, по распоряжению Роспотребнадзора, госпитализировали на период двухнедельного карантина. У женщин, побывавших в Китае, обнаружились признаки ОРВИ, а результаты исследований на коронавирус из центра Роспотребнадзора не приходили в течение двух недель. Петроградский районный суд в отношении одной из сбежавших принял решение о принудительной госпитализации в стационар.

Алексей Яковлев – заслуженный врач Российской Федерации. Он член Европейской ассоциации гастроэнтерологов, член общества иммунологии и иммунореабилитации (EASL), член методической комиссии Министерства здравоохранения по инфекционным болезням, включая ВИЧ-инфекцию.

Практически вся профессиональная жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главным врачом.



