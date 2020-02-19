Главного врача Боткинской больницы Алексея Яковлева уволили после побега пациентов
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец уволил Алексея Яковлева, главного врача Городской клинической больницы им. Боткина. Об этом 19 февраля стало известно «Доктору Питеру». По словам председателя комздрава, увольнение состоялось «по инициативе работодателя».
Напомним, недавно из Боткинской больницы сбежали четыре пациента, которых, по распоряжению Роспотребнадзора, госпитализировали на период двухнедельного карантина. У женщин, побывавших в Китае, обнаружились признаки ОРВИ, а результаты исследований на коронавирус из центра Роспотребнадзора не приходили в течение двух недель. Петроградский районный суд в отношении одной из сбежавших принял решение о принудительной госпитализации в стационар.
Алексей Яковлев – заслуженный врач Российской Федерации. Он член Европейской ассоциации гастроэнтерологов, член общества иммунологии и иммунореабилитации (EASL), член методической комиссии Министерства здравоохранения по инфекционным болезням, включая ВИЧ-инфекцию.
Практически вся профессиональная жизнь профессора Яковлева связана с Боткинской больницей, он работает в ней с 1980 года, с 1994-го — главным врачом.
Справка:
Аллу Ильину после побега из Боткина по решению Петроградского районного суда принудительно вернули в больницу 17 февраля. Врачи должны окончательно убедиться, что она не больна смертельным китайским коронавирусом COVID19. В изолированном боксе ей надо продержаться еще два дня. За побег и невыполнение предписания Роспотребнадзора ей грозит штраф до 500 рублей. После её побега из стационара смогли вырваться еще трое – 11 февраля боксы покинули 23-летний Игорь, 18-летняя Ольга и 32-летняя Анна. Мужчина и девушка, правда, после шумихи вокруг побега Ильиной вернулись в больницу имени Боткина. К Анне подан иск о принудительном возвращении, аналогичный иску к Ильиной.