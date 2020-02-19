«Мы "расколдуем" этих лиц». Глава МВД Петербурга заявил о «всплеске правонарушений» из-за каршерингов

В городе за последние месяцы наблюдается всплеск правонарушений, связанных с использованием каршеринга. Правоохранители зафиксировали более 20 случаев использования чужих аккаунтов. Об этом 19 февраля во время отчета о деятельности подразделений ГУ МВД перед Законодательным собранием рассказал начальник главного управления ведомства по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин.

Депутаты поинтересовались, нет ли у ведомства новых идей по борьбе с фальшивыми аккаунтами и побочными эффектами каршеринга — в частности «пьяной» езды.

«Создается впечатление, что люди, которые пользуются этим видом транспорта, думают, что это не совсем машина, и можно себе позволить и алкоголь за рулем, и скорости другие, и так далее. Что выливается в соответствующие последствия. Что касается технической составляющей, мы эту работу ведем и скоро, я думаю, «расколдуем» этих лиц и эту систему как механизм», – ответил Плугин.

Ранее «Фонтанка» писала о продаже в Интернете доступа к чужим аккаунтам каршеринговых сервисов.

Отметим, что во время отчета Плугина вопросы не дали задать ни одному депутату от оппозиционных фракций.



